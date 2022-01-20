Донские единороссы определили задачи по исполнению народной программы

Секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» был переизбран Александр Ищенко. Фото: пресс-служба р регионального отделения "ЕР"

В Ростове-на-Дону в четверг, 20 января, состоялась конференция регионального отделения «Единой России». На ней подвели итоги работы партии за три года, также определили основные задачи по выполнению народной программы.

Как сообщил председатель Законодательного собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Александр Ищенко, «ЕР» впервые так широко привлекла избирателей к подготовке программы.

- Более 2 миллионов человек приняли участие в ее формировании, - пояснил спикер.

По словам парламентария, донской край внес значительное число инициатив в проект. При этом идеи для народной программы поступали от жителей региона через онлайн-платформу и партийные приемные, принимались кандидатами в депутаты вместе с наказами. Всего в Ростовской области было собрано около 250 000 таких предложений.

Основные ориентиры народной программы отражаются как в федеральном бюджете, так и в бюджете Ростовской области.

- Тысячи жителей Батайска ставили вопрос о необходимости строительства школы в микрорайоне Авиагородок. Это предложение было услышано, строительство школы начинается, средства предусмотрены в бюджете области, - привел пример Александр Ищенко.

На конференции также подвели итоги работы партии в регионе за последние три года. За это время на Дону укрепилось взаимодействие депутатского корпуса – представителей Ростовской области в Госдуме, депутатов областного Законодательного собрания и местных собраний. Продолжалась реализация партийных проектов. Кстати, на Дону есть собственный проект, практически не имеющий аналогов в других регионах, – «Особенное детство».

Он ориентирован на помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. При поддержке проекта было выдвинуто несколько законопроектов, например, о бесплатной госпитализации родителей с детьми-инвалидами в стационарах.

Проект помогает в социализации и реабилитации детей с ОВЗ, для этого, в частности, в плавательном бассейне ЮФУ появилась специальная секция по плаванию, открылись адаптивные секции для детей с ОВЗ и инвалидностью на базе образовательных учреждений Ростова-на-Дону, а в ростовской школе №96 появился четвертый инклюзивный класс.

За отчетный период партия дважды проводила всероссийский конкурс социально значимых проектов первичных отделений.

По активности в нем региональное отделение в Ростовской области занимало лидирующие позиции. Отличительная особенность проектов «первичек» – направленность на решение конкретных вопросов, волнующих жителей города или поселка. Одним из таких проектов стал ремонт моста, который соединяет два шахтерских поселка в Донецке.

Александр Ищенко также напомнил, что в марте 2020 года на базе региональной общественной приемной «ЕР» появился волонтерский центр. В его работу включились около 1000 партийцев, депутатов, сторонников, «Молодая Гвардия».

На конференции также состоялось избрание руководства. Секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» был переизбран Александр Ищенко. Отметим, Александр Ищенко является членом Генерального совета партии. Также делегаты избрали состав регионального политсовета единороссов.