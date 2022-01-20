В Ростовской области после звонка пациента больницу оштрафовали на 75 тысяч рублей

На звонок прореагировали в тот же день Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на «горячую линию» регионального Росздравнадзора обратилась многодетная семья из Песчанокопского района, заболевшая коронавирусом. Люди на карантине не получили лечение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Однако, в районной больнице им не назначили лечение, соответствующее рекомендованным Минздравом РФ схемам, и не выдали бесплатные лекарственные препараты, - рассказали в Росздравнадзоре.

Как рассказали в ведомстве, меры были приняты в тот же день.

- В течение нескольких часов после обращения на «горячую линию» пациенты получили все необходимые препараты, - добавили в Росздравнадзоре.

В то же время в отношении районной больницы составили протоколы

Тем временем, в отношении МБУЗ ЦРБ Песчанокопского района были составлены административные протоколы и переданы в суд. Песчанокопский районный суд признал больницу виновной и назначил штраф - 75 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев предупредил о тысячах заболевших коронавирусом в сутки в феврале

К такому итогу регион может прийти, если в районах не усилят работу по профилактике заболевания (подробнее)

ЕСТЬ РАБОТА!

Редакция «КП - Ростов-на-Дону» ищет на работу журналиста (новостника).

Требования: грамотность, опыт работы, отработка новостной повестки и поиск интересных тем.

Присылайте резюме на редакционный WhatsАpp: 8-909-409-00-00 или на почту редактора Olga.Gopalo@phkp.ru.

Что нужно делать, читайте здесь.