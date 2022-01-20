В Ростовской области после звонка пациента больницу оштрафовали на 75 тысяч рублей

На звонок прореагировали в тот же день
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области на «горячую линию» регионального Росздравнадзора обратилась многодетная семья из Песчанокопского района, заболевшая коронавирусом. Люди на карантине не получили лечение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
- Однако, в районной больнице им не назначили лечение, соответствующее рекомендованным Минздравом РФ схемам, и не выдали бесплатные лекарственные препараты, - рассказали в Росздравнадзоре.
Как рассказали в ведомстве, меры были приняты в тот же день.
- В течение нескольких часов после обращения на «горячую линию» пациенты получили все необходимые препараты, - добавили в Росздравнадзоре.
В то же время в отношении районной больницы составили протоколы
Тем временем, в отношении МБУЗ ЦРБ Песчанокопского района были составлены административные протоколы и переданы в суд. Песчанокопский районный суд признал больницу виновной и назначил штраф - 75 тысяч рублей.
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