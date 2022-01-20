В Ростове директора сельхозцентра наказали штрафом за должностные преступления

В Ростове мужчину осудили за должностные преступления
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове вынесли приговор директору ростовского референтного центра Россельхознадзора. Он был осужден за совершение должностных преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ Ростовской области.
Следователи выяснили, что мужчина сговорился с подрядчиком, который вел строительство лабораторного блока. Злоумышленник подписал фиктивные документы о завершении работ. Стоит отметить, что тогда они еще не были полностью выполнены. Но о его правонарушениях стало известно сотрудникам ФСБ.
В отношении мужчины были возбуждены два уголовных дела по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Злоупотребление служебными полномочиями». В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину.
Суд Железнодорожного района приговорил обвиняемого к выплате штрафа в 100 тысяч рублей.
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