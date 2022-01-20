В Ростове директора сельхозцентра наказали штрафом за должностные преступления

В Ростове мужчину осудили за должностные преступления Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове вынесли приговор директору ростовского референтного центра Россельхознадзора. Он был осужден за совершение должностных преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ Ростовской области.

Следователи выяснили, что мужчина сговорился с подрядчиком, который вел строительство лабораторного блока. Злоумышленник подписал фиктивные документы о завершении работ. Стоит отметить, что тогда они еще не были полностью выполнены. Но о его правонарушениях стало известно сотрудникам ФСБ.

В отношении мужчины были возбуждены два уголовных дела по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Злоупотребление служебными полномочиями». В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину.

Суд Железнодорожного района приговорил обвиняемого к выплате штрафа в 100 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области поймали подозреваемого в изготовлении поддельных ПЦР-тестов.

Мужчина пытался улететь на авиарейсе по липовым паспортам.