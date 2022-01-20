В ростовский ОКДЦ прибыло новое медоборудование

В ОКДЦ прибыло новое оборудование Фото: Правительство РО

В донской столице в областной консультативно-диагностический центр завезли новое медицинское оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

На его приобретение было потрачено порядка 374 миллионов рублей. Деньги на закупку поступили из федерального и областного бюджетов. В центр прибыли компьютерные томографы последнего поколения, станция автоматического посева WASP, автоклавы, уникальные бактериологических анализаторы. Все оборудование уже усстановлено и отлично функционирует в отделении лучевой диагностики и лаборатории клинической микробиологии.

- Работа по оснащению медицинских учреждений важная, и мы ее будем продолжать, - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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