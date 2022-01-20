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Общество20 января 2022 19:00

Суд признал недействительной сделку о передаче в аренду компании "Донстар"

Предприятие занимается производством утиного мяса
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростове суд вынес решение по делу о передаче в аренду компании по производству утиного мяса

В Ростове суд вынес решение по делу о передаче в аренду компании по производству утиного мяса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донском регионе Арбитражный суд Ростовской области признал недействительной сделку о передаче в аренду имущества компании «Донстар». Об этом говорится в документах, опубликованных в картотеке дел суда.

Договор между собой заключали организация «Новые утиные фермы» (входящая в состав ГК «Дамате») и компания «Донстар» (которая была в составе в ГК «Евродон»).

Иск о том, что сделка является недействительной подал ФНС. В иске говорится, что комплекс был передан в аренду по заниженной цене. Кроме того, компания «Донстар» имеет задолженность по налогам в размере 5,8 миллиона рублей.

Суд принял решение удовлетворить требования ФНС, но дочернее предприятие ГК «Дамате» уже обжаловала решение. Следующее заседание по этому делу назначено на 24 января.

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