В 2022 году в Ростовской области появятся еще 11 газозаправочных комплексов

В Ростовской области появятся новые метановые заправки Фото: Правительство РО

Власти донского региона пообещали продолжить работу по строительству газозаправочных комплексов а территории региона. В нынешнем году планируется оборудовать еще 11 штук. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Новые АГНКС будут установлены в Ростове-на-Дону, Каменском районе и других муниципальных образованиях.

- В настоящее время на Дону действует 41 АГНКС. Для обеспечения растущего числа транспорта, работающего на газомоторном топливе, в этом году строительство автомобильных газовых заправок будет продолжено. К концу года общее количество таких объектов достигнет 52, - отметил Сорокин.

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Видео ЧП появилось в социальных сетях.