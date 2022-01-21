В Ростовской области пожарные вытащили из огня местного жителя

В Ростовской области пожарные вытащили из огня человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области пожарные смогли вытащить из огня человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 20 января, около полудня в хуторе Самойлово Матвеево-Курганского района. На улице Дачной загорелся частный дом. Заметившие огонь и дым соседи незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено 48 квадратных метров помещения. Благодаря оперативным действиям пожарных им удалось вытащить из огня одного из жильцов. К счастью, никто не пострадал. Пожар был локализован в 12:14, а уже через две минуты огонь был полностью потушен. Причина возгорания остается неизвестной, ее предстоит установить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались пять человек личного состава и две единицы техники, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Шаумяна вспыхнул пожар в неэксплуатируемом здании.

Сейчас огнем охвачено 20 квадратных метров.