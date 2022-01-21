В Ростове на левобережье планируют построить триатлонный центр с бассейном

К 2025 году на левом берегу планируют оборудовать более 65 различных площадок. Фото: сайт правительства РО.

В Ростове на левом берегу Дона планируют построить триатлонный центр с бассейном. Ранее об этих планах заявили власти. Известно, что о работе в этом направлении договорились с группой фитнес-центров.

Всего в рамках концессии компания получила в свое распоряжение 155 га. Предварительно, небольшую часть этой территории собираются отвести под возведение будущего спортцентра, сообщает портал 161.ru. К слову, в прошлом году назвали ориентировочную сумму инвестиций в объект - около 350 млн рублей.

Кроме того, до этого власти сообщили, что определиться с планировкой должны в течение года. Проект входит в работу по созданию крупного спортивного кластера. Всего к 2025 году на левом берегу планируют оборудовать более 65 различных площадок, в том числе комплекс для пятиборья и тренировочную базу ФК «Ростов».

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