11 убийц и 7 педофилов попросили о помиловании в Ростовской области

Некоторые из обратившихся ранее уже были несколько раз судимы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области в 2021 году о помиловании попросили 106 заключенных, в том числе люди осужденные за убийство, педофилию и разбой. Об этом можно судить по данным опубликованным на сайте донского правительства.

- Особо тяжкие преступления совершили 52 человека (49%), тяжкие - 35 человек (33%), средней тяжести - 13 (12,2%), небольшой тяжести - 6 (5,8%), - говорится в сообщении.

Так, речь идет об 11 обвиняемых в убийстве и 7 преступниках, которые совершили изнасилования или растлевали детей младше 14 лет. Еще 38 человек проходили по делам о наркоторговле.

Кроме того, о прощении просили 7 мошенников, 4 грабителя и 5 человек, которые насмерть сбили пешеходов. Это далеко не весь список. К слову, некоторые из обратившихся ранее уже были судимы до 8-11 раз.

Известно, что заявления подали 86 мужчин и 20 женщин. Комиссия рекомендовала губернатору отклонить все эти ходатайства, и глава региона согласился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области комиссия не помиловала ни одного из заключенных

Ходатайства были получены от 18 заключенных (подробности)