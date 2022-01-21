Дополнительные выплаты для медиков скорой помощи ввели в Ростовской области

Размер выплат утвердил министр здравоохранения региона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области утвердили дополнительные выплаты для медиков скорой помощи. Соответствующее постановление 12 января подписал глава донского Минздрава Юрий Кобзев.

Так, судя по документу, врачам должны добавить 20 тысяч рублей, а фельдшерам - 10 тысяч рублей.

- Выплаты стимулирующего характера осуществляются ежемесячно медицинским работникам при условии заключения трудового договора по основной работе (основной должности) в объеме на 1 ставку с оплатой за фактически отработанное время, - говорится в тексте постановления.

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