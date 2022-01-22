В Ростове местную жительницу осудили за махинации с деньгами

В Ростове осудили женщину за денежные махинации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове Ленинский суд вынес приговор местной жительнице за денежные махинации. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Следователи выяснили, что злоумышленница с пока неизвестными подельниками с 18 февраля по 1 октября 2019 года, используя реквизиты юридических лиц, подготовила поддельные распоряжения о переводе денег потерпевших, в которые были внесены фальшивые данные о назначении платежа и финансовой операции о якобы оказанных услугах и поставленных товарах, которые фактически не осуществлялись и не поставлялись, кроме того, все было скреплено цифровой подписью директора юридического лица.

- Злоумышленница с подельниками подготовила и отправила со счета юридического лица в банке поддельное распоряжение о переводе денежных средств и более 2,4 миллиона рублей на расчетный счет ИП, - говорится в тексте сообщения.

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