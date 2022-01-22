В Ростове продолжается ремонт теплотрассы на улице 2-й Краснодарской

В Ростове идет ремонт теплотрассы на улице 2-й Краснодарской. Фото: администрация Ростова

В донской столице рабочие продолжают ремонт теплотрассы в Советском районе.

В пятницу, 21 января, к девяти часам вечера удалось восстановить необходимый уровень теплоснабжения в домах ростовчан. На сегодняшний день запланирован ремонт самой теплотрассы. Работы планируется окончить до конца дня.

- К ликвидации аварии были привлечены две аварийные бригады ООО «Ростовские тепловые сети» в которые входили девять рабочих и семь единиц автоспецтехники, - отметили в городской администрации.

В настоящее время контроль за ремонтом ведет заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Пикалов, глава администрации Советского района Геннадий Туркин и руководство ООО «Ростовские тепловые сети» и региональная прокуратура.

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