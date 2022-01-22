В Каменском районе поймали напавшего на девушку злоумышленника

В Каменском районе поймали злоумышленниика, напавшего на девушку Фото: Тимур ХАНОВ

В Ростовской области полицейским удалось поймать злоумышленника, напавшего на девушку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

20-летняя дончанка обратилась в Каменский отдел полиции и сообщила, что нетрезвый мужчина увидел ее идущей ночью по безлюдной улице и набросился на нее. Он приставил девушке к горлу нож и заставил отдать ему некоторые вещи. Когда же она попыталась вырваться, злоумышленник оставил несколько порезов у нее на шее и на лице. Но девушке все-таки удалось сбежать и обратиться в полицию. Также она смогла вызвать себе скорою помощь. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую.

Полиция бросила все силы на поимку подозреваемого. Через некоторое время по горячим следам ими был задержан 34-летний местный житель. Позже стало известно, что он уже был судим за разбой. У него изъяли все похищенное.

- Проводятся все необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Руководством ГУ МВД России по Ростовской области принято решение о поощрении полицейских, установивших и задержавших подозреваемого в жестоком нападении на девушку, - говорится в тексте сообщения.

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