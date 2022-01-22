В Ростовской области коронавирусом заразились еще 838 человек

В регионе опасный вирус подхватили еще 838 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области снова возросло количество зараженных новой коронавирусной инфекцией. Только за минувшие сутки опасный вирус подхватили 838 человек. Таким образом общее количество заболевших повысилось до 203 386. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4840. Коэффициент распространения инфекции - 1,5, - говорится в тексте сообщения.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 27 человек. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, и за их жизни изо дня в день борются врачи. Но спасти медикам удается не всех. За вчерашний день было зарегистрировано 16 летальных исходов. Таким образом общее количество смертей увеличилось до 9 947 человек.

Но побороть болезнь за весь период удалось 182 450 дончанам. За минувшие сутки из больницы были выписаны 274 человека.

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