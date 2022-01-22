В Ростовской области от коронавируса скончались еще девять женщин и семеро мужчин

В Ростовской области от коронавируса скончались еще 16 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области в очередной раз возросло количество летальных исходов от новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки опасная болезнь унесла жизни 16 человек. Таким образом общее число летальных исходов в регионе составляет 9 947 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Новыми жертвами коронавируса стали девять женщин, 62, 64, 67, 77, 78, 79, 81, 82, 83 лет, и семеро мужчин – 33, 56, 59, 61, 62, 63, 74 лет, - говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что все зараженные имели сопутствующие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

В настоящее время еще 27 человек находятся в тяжелом состоянии, все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких и за их жизни изо дня в день борются врачи.

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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 838 человек.

Также зафиксировано 16 летальных исходов.