В Ростовской области могут разрешить смеяться в ЗАГСах

В Ростовской области разрешат смеяться в ЗАГСах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области региональное управление ЗАГС изменило формулировку в документе о Порядке проведения церемонии заключения брака в торжественной обстановке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поправки были внесены в часть запрета на громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания и смех.

- Новая формулировка: громкие разговоры (в том числе по телефону), и иные действия, мешающие проведению церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС, - говорится в тексте сообщения.

Горожанам предложили участвовать в обсуждениях изменений на стадии проекта до утверждения постановления.

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Ростовчанам запретили смех и восклицания во время церемонии бракосочетания.

Также запрещено заходить в помещения ЗАГС в грязной обуви.