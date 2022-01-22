В Ростовской области отремонтируют участок трассы от Ростова до границы с Украиной

В Ростовской области отремонтируют трассу от Ростова до границы с Украиной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области запланировали отремонтировать участок трассы от Ростова-на-Дону и до границы с Украиной. На эти нужды планируется потратить 2,4 миллиарда рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен управлением автомобильной магистрали Москва-Волгоград федерального дорожного агентства. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 7 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя. Ему необходимо будет выполнить капитальный ремонт нижнего и верхнего слоев дорожного покрытия на трассе А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной на участке км 36+000 - км 45+000.

Финансирование работ будет осуществляться из федерального бюджета. А завершить их необходимо к 15 октября 2024 года.

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Источник финансирования в документации не значился.