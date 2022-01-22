Главный санврач донского региона рассказал об опасности омикрона

Евгений Ковалев рассказал о "подводных камнях" омикрона
Фото: Правительство РО
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев заявил, что оптимистичные выводы по поводу штамма омикрона являются ошибочными. О полном угасании пандемии, по его мнению, тоже говорить рано. Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Дон-ТР".
Евгений Ковалев отметил, что в настоящее время тяжесть протекания болезни действительно снизилась, особенно в сравнении со штаммом дельта. Но омикрон оказался гораздо заразнее других разновидностей.
- Это говорит о том, что вирус хочет сохраниться как вид. Из-за этого и формируются новые штаммы, - высказал свою точку зрения главный санитарный врач Дона.
Кроме того, Ковалев заявил, что надвигающаяся пятая волна может и не стать последней, как многие предполагают. Ведь эти выводы основаны на предположении о том, из-за быстрого распространения омикрона с вирусом столкнутся многие местные жители, что позволит сформировать коллективный иммунитет.
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