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Общество22 января 2022 13:00

Главный санврач донского региона рассказал об опасности омикрона

Тяжесть протекания болезни снизилась, но она стала намного заразнее
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Евгений Ковалев рассказал о "подводных камнях" омикрона

Евгений Ковалев рассказал о "подводных камнях" омикрона

Фото: Правительство РО

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев заявил, что оптимистичные выводы по поводу штамма омикрона являются ошибочными. О полном угасании пандемии, по его мнению, тоже говорить рано. Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Дон-ТР".

Евгений Ковалев отметил, что в настоящее время тяжесть протекания болезни действительно снизилась, особенно в сравнении со штаммом дельта. Но омикрон оказался гораздо заразнее других разновидностей.

- Это говорит о том, что вирус хочет сохраниться как вид. Из-за этого и формируются новые штаммы, - высказал свою точку зрения главный санитарный врач Дона.

Кроме того, Ковалев заявил, что надвигающаяся пятая волна может и не стать последней, как многие предполагают. Ведь эти выводы основаны на предположении о том, из-за быстрого распространения омикрона с вирусом столкнутся многие местные жители, что позволит сформировать коллективный иммунитет.

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В Ростовской области от коронавируса скончались еще девять женщин и семеро мужчин.

Еще 27 человек находятся в тяжелом состоянии.