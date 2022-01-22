Без света на будущей неделе останутся тысячи ростовчан

В Ростове горожан ждут массовые отключения света Фото: Алексей БУЛАТОВ

На предстоящей неделе ростовчан ждут масштабные отключения электроэнергии. Причиной их станет проведение технических работ и капитальный ремонт электросетей. Горожанам предстоит просидеть без света на протяжении нескольких часов. Обесточивания затронут почти все районы города. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Уже в понедельник, 24 января, по городу прокатится волна первых отключений. С 8 до 17 часов предстоит остаться без электричества жителям пер. Университетский 131Г и просп. Чехова 94А.

Во вторник, 25 января, с 8 до 17 часов электричества не будет на ул. Лермонтовская 173; ул. Филимоновская 180/91.

С 9 до 17 часов обесточат дома на просп. Мира 11-21, 8-24; ул. Инструментальная 11-49, 8-18; пер. Сборный 2-44; пер. Деревообделочный 1-15, 2-14; ул. Промышленная 24-54, 1-47; ул. Металлургическая 22-24; ул. Новая 1-27, 2-10; ул. Селиванова 35-49; ул. Ищенко 2-8, 5-15; ул. Ивахненко 2-10, 7-11; пер. Столярный 1-11, 2-12; просп. Шолохова 45-85; пер. Бакинский 1-5, 2-6; ул. Туполева 3, 5, 7, 9/2, 11, 29; С/Т «Восток»; ул. Евдокимова 39, 132Г; пер. Ольховский 52, 67, 71.

В среду, 26 января, горожан ожидают наиболее масштабные отключения света. С 9 до 15 часов электричества не будет на просп. Буденновский 59, 61, 63, 69; ул. Тельмана 6-12, 19-31; пер. Островского 99-105; ул. Тельмана 5-31, 8-10; пер. Халтуринский 130/1, 150/68, 160/102; ул. Лермонтовская 22-34, 53-59; Красноармейская 11, просп. Буденновский 63, 69, ул. Малюгиной 102/160.

С 9 до 17 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители пер. Самарский 1-23, 2-38; пер. Ильменский 1-37, 2-36; пер. Волочаевский 1-35, 2-32; ул. Белорусская 151-189; ул. Костромская 1-27, 2-28; ул. Фучика 1-27, 2-28; ул. Татарская 47-73, 50-70; ул. Касторная 1-29, 2-30; ул. Дербенская 14-22, 11-17; ул. 1-ая Киргизская 89-113, 124-168; 2-ая Киргизская 88-110, 89-151; ул. Славинская 1-17, 2-24; пер. Мезенский 2-16, 79, 79А; ул. Украинская 106-150, 127-167; ул. Амурская 1-23, 2-24; ул. Крамоторская 1-19, 2-26; ул. Вятская 1-23, 2-44; пер. Мезенский 28-78, 1-37, 107-113; пер. Магаданский 1-17, 2-12; пер. Ангарский 1-9, 2-6; ул. Георгиевская 1-17; пер. Самарский 25-59, 40-98; пер. Ильменский 39-95, 38-94; пер. Волочаевский 77-97, 76-96; пер. Суржский 71-91, 80-100; пер. Клязьменский 79-101; ул. Белорусская 132-174; ул. Енисейская 1-29, 2-30; ул. Алтайская 1-27, 2-28; ул. Каспийская 1-27, 2-28; ул. Владимирская 1-27, 2-20; ул. Зорге 25/3, 31В, 25/4, 33/6, 27/7, 27/6, 27/3; ул. Еременко 56/4.

В четверг, 27 января, с 8 до 17 часов свет будет отключен на ул. Чкалова 54-94, 47-75; ул. Кировоградская 2-30, 9-19; ул. Ляпидевского 2-12; ул. Леваневского 33-39; ул. Железнякова 1-7, 2-10.

С 9 до 15 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Пушкинская 93-107, 115-117, 115-121; пер. Газетный 72-78, 79-91.

С 9 до 17 часов отключения затронут дома на ул. Пахотная 1-31, 20-86; просп. 40 летия Победы 150-162; пер. Молочный 88-93, 64-68; ул. Книжная 2-116, 1-101; ул. А. Блока 43-57, 40-56; пер. Норильский 15-31, 38-64; пер. Рационализаторский 51-73, 38-62; пер. Ягодный 1-47, 2-32.

С 10 до 13 часов будут обесточены дома на ул. Плеханова 1А; ул. Литвинова 4; просп. Стачки 27А.

С 10 до 14 часов света не будет на ул. Жмайлова 6, 6а, 8; ул. Малиновского 42-48, 42а, 44б, 48а, 48б, 13в; ул. Спокойная 7-11; ул. Стабильная 84; ул. Патриотическая 35а

С 13 до 15 часов электричества не будет на ул. Плеханова 1А, 12; ул. Батуринская 2-8; ул. Литвинова 4, 8/1; просп. Стачки 27/2, 27.

В пятницу, 28 января, с 8 до 16 часов подача электроэнергии будет отключена в домах на ул. Леваневского 23-31; ул. Зеленодольская 13-35; ул. Димитрова 2-20, 1-25; ул. Руставели 2-28.

С 9 до 17 часов без света останутся жители ул. Красных партизан 1-79, 2-78; пер. Валдайский 1-45, 2-32; ул. Краеведческая 1-7, 2-126; ул. Кржижановского 301-413, 292-356; пер. Цусимский 1-65, 2-62; пер. Кузнецкстроевский 88-100, 65-83; пер Таллинский 36-48, 39-61; ул. Новостроевская 221-233, 234-24.

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