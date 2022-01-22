В Ростовской области будут судить сотрудников ГИБДД, которые покрывали нетрезвых водителей

В Ростовской области за превышение должностных полномочий под суд отправятся трое сотрудников ГИБДД Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области трех сотрудников ГИБДД заподозрили в том, что они покрывали нетрезвых водителей. Инцидент произошел в Миллеровском районе. В отношении стражей дорожного порядка были возбуждены уголовные дела по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" и "Подстрекательство к превышению должностных полномочий". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи считают, что с декабря 2020 года по февраль 2021 года полицейские не принимали никаких мер по отношению к нарушителям правил дорожного движения, даже если они находились в нетрезвом состоянии. По закону, водители-нарушители должны были лишаться прав, но правоохранители не привлекали их к административной ответственности, что являлось превышением должностных полномочий.

По версии следствия, такое распоряжение инспекторы получили от своего непосредственного начальника.

- В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

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