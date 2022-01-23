Лобовое столкновение иномарок на трассе под Ростовом стало причиной гибели дончанки

Лобовое столкновение на трассе унесло жизнь дончанки. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области случилась смертельная авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в субботу, 22 января, около трех часов дня на трассе Волгоград – Каменск. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля SsangYong Actyon выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено, и столкнулся с иномаркой Renault Logan под управлением 58-летнего шофера.

В результате ДТП скончалась 58-летняя пассажирка французского авто. Кроме того, травмы получили сам водитель и два пассажира - 61 года и 12 лет. Все пострадавшие были госпитализированы прибывшими к месту происшествия медиками скорой помощи. К счастью, все пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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