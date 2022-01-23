В Ростове выросло число госпитализированных с коронавирусом пациентов

В Ростове возросло количество госпитализированных с ковидом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донской столице стало заметно расти число, госпитализированных с коронавирусом пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время в ростовских ковидных госпиталях проходят лечение около 700 пациентов. Наибольшее число из них - 317 - лежат в городской больнице № 20, еще 233 человека находятся под присмотром медиков в городской больнице № 1 им. Н.А. Семашко. Кроме того, 71 пациент содержится в КДЦ «Здоровье», а 75 ростовчан проходят курс лечения в городской больнице № 4.

В домашних условиях лечатся 7313 человек. Все они строго соблюдают режим самоизоляции.

-В городе зарегистрирован 251 новый случай заболевания COVID-19, 70 человек выздоровели, пятеро умерли, - говорится в тексте сообщения.

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