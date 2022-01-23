В донской столице оборудуют новые площадки для выгула собак

В Ростове оборудуют площадки для выгула собак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В доской столице в скором времени могут появиться специально оборудованные площадки для выгула собак. Об этом в ходе личного приема граждан сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Одна из местных жительниц обратилась к Алексею Логвиненко с просьбой оборудовать дополнительные площадки для выгула и дрессировки собак. Глава администрации пообещал принять во внимание ее просьбу и реализовать спецпрограмму. Строительство площадок планируется начать уже в нынешнем году. Они могут появиться во всех районах города.

- Предстоит оценить потребность в площадках для тренировки животных. Если она есть, то подыщем участки и для них, чтобы определить время занятий, - уточнил сити-менеджер.

В 2022 году в городе появятся около трех подобных площадок.

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