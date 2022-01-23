В Ростове на Северном хранилище стартовали ремонтные работы

В Ростове начался ремонт на Северном водохранилище. Фото: минприроды РО

В донской столице начались ремонтные работы на Северном водохранилище. В настоящее время уровень воды в водоеме планово понижен. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии.

Уровень воды был занижен с целью того, чтобы не допустить возникновения аварийной ситуации. Подобный случай уже происходил в 2021 году, когда из-за поломки затвора гидротехнического сооружения водоем потерял почти 95% воды.

- Работы ведутся в соответствии с проектно-сметной документацией по масштабному ремонту ГТС. Уровень воды останется пониженным до середины апреля 2022 года, - говорится в тексте сообщения

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Местные жители обращают внимание, что вода приходит очень медленно.