В Ростовской области вирус COVID-19 подтвердился у 919 местных жителей

Коронавирус в Ростовской области подхватили еще 919 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области увеличилось количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. Только за минувшие сутки опасный вирус выявили у 919 местных жителей. Общее количество зараженных уже достигло 204 305 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4862. Коэффициент распространения инфекции - 1,5, - говорится в тексте сообщения.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 29 человек. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, и за их жизни постоянно борются врачи. Но как бы медики не старались, спасти им удается не всех.

За вчерашний день от опасной инфекции скончались еще шесть человек. Таким образом, общее число летальных исходов достигло 9 953 случаев. Но побороть вирус удалось гораздо большему числу местных жителей. За весь период из больниц были выписаны 182 746 человек. Вчера госпитали покинули 296 человек.

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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 838 человек.

Также зафиксировано 16 летальных исходов.