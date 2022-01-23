В Ростовской области от коронавируса скончались еще шесть человек

Опасный вирус унес жизни еще шести человек
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростовской области увеличилось количество летальных исходов от новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в регионе скончались шесть человек. Таким образом, общее количество умерших достигло уже 9 953 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
- Новыми жертвами коронавируса стали две женщины, 79, 84 лет, и четверо мужчин – 64, 67, 74, 84 лет, - говорится в тексте сообщения.
Стоит отметить, что все умершие имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Также важно, что еще 29 человек находятся в тяжелом состоянии и за их жизни неустанно борются врачи.
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В Ростовской области от коронавируса скончались еще девять женщин и семеро мужчин.
Еще 27 человек находятся в тяжелом состоянии.