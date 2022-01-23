ФК "Ростов" проиграл на сборах чешской "Спарте"

Ростов проиграл на сборах чешской "Спарте". Фото: ФК "Ростов"

ФК "Ростов" сыграл первый товарищеский матч с чешской "Спартой" на сборах в Испании. Игра закончилась проигрышем донского клуба. Об этом сообщает газета "Наше время".

В матче с самого начала лидировала чешская команда. Уже на 20-й минуте игры чешский спортсмен ворвался в зону штрафной и пробил с близкого расстояния в самый центр ворот, и счет стал 0:1. В середине первого тайма игроки обеих команд получили желтые карточки.

Во второй половине игры состав "Ростова" изменился. Команда имела довольно неплохую возможность отыграть очко, но защита "Спарты" отразила атаку ростовчан. Желто-синие не теряли надежду и смогли перехватить инициативу: проводили позиционные атаки, неплохо комбинировали.

Но на 70-й минуте мяч снова влетел в ворота ростовчан. В концовке "Ростов" снова получил возможность отыграть один мяч, но игрок донского клуба ударил прямо в руки голкиперу. Матч окончился со счетом 0:2.

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