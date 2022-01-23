В Ростове осудят местную жительницу за убийство знакомого Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице местная жительница отправится под суд за убийство своего приятеля. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что 30 октября 34-летняя женщина приехала на съемную квартиру в Северном микрорайоне и распивала там спиртные напитки вместе со своим 39-летним знакомым. Между ними разгорелась ссора и ростовчанка схватила со стола нож и всадила его в шею оппонента. Удар оказался смертельным. Мужчина скончался на месте преступления.

Злоумышленницу удалось задержать, и в настоящее время она находится под стражей.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

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По версии следствия, он ударил женщину ножом в грудь.