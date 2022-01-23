В Таганроге иномарка протаранила автомобиль, дорожный знак, светофор и дорожное ограждение

В результате аварии иномарка протаранила дорожный знак и светофор
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области легковушка протаранила дорожный знак и светофор. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
Инцидент произошел в субботу, 22 января, около половины восьмого вечера в городе Таганроге. По предварительным данным, на улице Транспортной в районе дома № 55 22-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia, выполняя поворот налево, врезался во встречный Hyundai Sonata под управлением 23-летнего шофера.
От сильного удара Hyundai врезался в дорожный знак, затем в светофор, а под конец и вовсе протаранил металлическое дорожное ограждение. В результате аварии пострадали оба водителя. Им оказали помощь медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.
- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.
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