В Таганроге иномарка протаранила автомобиль, дорожный знак, светофор и дорожное ограждение

В результате аварии иномарка протаранила дорожный знак и светофор Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области легковушка протаранила дорожный знак и светофор. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в субботу, 22 января, около половины восьмого вечера в городе Таганроге. По предварительным данным, на улице Транспортной в районе дома № 55 22-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia, выполняя поворот налево, врезался во встречный Hyundai Sonata под управлением 23-летнего шофера.

От сильного удара Hyundai врезался в дорожный знак, затем в светофор, а под конец и вовсе протаранил металлическое дорожное ограждение. В результате аварии пострадали оба водителя. Им оказали помощь медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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