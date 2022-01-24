Более, 1,5 миллиона объектов в Ростовской области остаются бесхозными

За год прибавилось 15 тысяч новых бесхозных объектов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области реестр недвижимости без собственника за 2021 год уменьшился практически на одну третью часть, при этом выявлено 15 тысяч других бесхозных строений, участков коммунальной инфраструктуры, дорог и иных объектов. Об этом сообщает газета «Наше время».

Губернатор Василий Голубев во время заседания областного министерства имущества дал поручение усилить работу по установлению хозяев объектов, в том числе при активном участии муниципалитетов.

За прошедший год более чем для полумиллиона объектов, которые ранее числились бесхозными, были установлены собственники. Таким образом объекты вошли в налоговый оборот, а также удалось решить ряд социальных проблем. Например, по отношению водопровода, газовых труб и дорог, ранее числившихся за предприятиями, которые уже ликвидированы. При аварии те же районы не могут выделять деньги на ремонт из местного бюджета — по закону это будет нецелевым расходованием средств.

На сегодня бесхозными остаются более полутора миллионов таких объектов. До 2023 года в регионе должна пройти оценка всех объектов капитального строительства, в том числе без хозяина. Также в 2022 году на Дону проведут работу по кадастровой оценке всех земельных участков — таких более 2 миллионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд обязал администрацию Ростова поставить на учет более 700 дорог

Такое решение приняли после иска прокуратуры (подробнее)