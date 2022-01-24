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Общество24 января 2022 5:39

Обильный снегопад в Ростове не повлиял на работу аэропорта "Платов"

Самолеты вылетают и приземляются в штатном режиме
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Снегопад не повлиял на работу донского аэропорта

Снегопад не повлиял на работу донского аэропорта

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донской столице обильный снегопад не повлиял на работу аэропорта "Платов". Самолеты вылетают и приземляются, согласно, штатному расписанию. Об этом свидетельствуют данные электронного табло.

За утро понедельника, 24 января, в донском аэропорту сели четыре самолета. Они прилетели из Москвы, Екатеринбурга и Оша.

Вылет осуществили пять рейсов. Самолеты отправились в Новосибирск, Екатеринбург, Москву и Краснодар. Отправления ожидают еще три борта. Они полетят в Краснодар, Шарм Эль Шейх и Минск.

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Рейсы сейчас обслуживают в штатном режиме.