Тысячи жителей Ростова останутся без электричества с 24 до 28 января

Об отсутствии электроснабжения предупреждает АО «Донэнерго» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове с 24 до 28 января проведут масштабные отключения электричества. Об этом предупреждает АО «Донэнерго», с подробным графиком можно ознакомиться на сайте компании.

Так, уже сегодня, в понедельник 24 января, до 17 часов света не будет в домах на Университетском, 131Г и Чехова, 94А.

25 января с 9 до 17 часов: Мира, 11-21, 8-24, Инструментальная, 11-49, 8-18, Сборный, 2-44, Деревообделочный, 1-15, 2-14, Промышленная, 24-54, 1-47, Металлургическая, 22-24, Новая, 1-27, 2-10, Селиванова, 35-49, Ищенко, 2-8, 5-15, Ивахненко, 2-10, 7-11, Столярный, 1-11, 2-12, Шолохова, 45-85, Бакинский, 1-5, 2-6, Лермонтовская, 173, Филимоновская, 180/91.

26 января с 9 до 17 часов: Самарский, 1-23, 2-38, Ильменский, 1-37, 2-36, Волочаевский, 1-35, 2-32, Белорусская, 151-189, Костромская, 1-27, 2-28, Фучика,1-27, 2-28, Татарская, 47-73, 50-70.

27 января с 9 до 17 часов: Пахотная, 1-31, 20-86, 40 летия Победы, 150-162, Молочный, 88-93, 64-68, Книжная, 2-116, 1-101, А. Блока, 43-57, 40-56, Норильский, 15-31, 38-64, Рационализаторский, 51-73, 38-62.

28 января с 9 до 17 часов: Красных партизан, 1-79, 2-78, Валдайский, 1-45, 2-32, Краеведческая, 1-7, 2-126, Кржижановского, 301-413, 292-356, Цусимский, 1-65, 2-62, Кузнецкстроевский, 88-100, 65-83.

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