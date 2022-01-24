В Ростове усилили контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм

В Ростове усилили контроль за масочным режимом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице был усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в общественном транспорте. Это связано с масштабным распространением коронавирусного штамма "омикрон". Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сейчас уже провели дополнительную проверку моечных комплексов и журналов проведения дезинфекции транспорта. Кроме того, было проверено и соблюдение мер, предписанных Роспотребнадзором. В настоящее время перевозчики имеют трёхмесячный запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.

- Усилен и контроль соблюдения пассажирами масочного режима при поездках в общественном транспорте. Количество мониторинговых групп увеличено с 10 до 18, - говорится в тексте сообщения.

Напомним, что за несоблюдение масочного режима нарушители будут нести административную ответственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

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