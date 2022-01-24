Три человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП на трассе М4 «Дон» - Каменоломни

Столкнулись «ВАЗ-2112» и «КамАЗ-65117». Фото: отдел пропаганды УГИБДД.

Сразу три человека, в том числе 9-летний мальчик пострадали в ДТП на трассе М4 «Дон» - Каменоломни в Ростовской области. Об этом сегодня, 24 января, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, несчастный случай произошел вчера вечером, около 18.30. Предварительно, водитель автомобиля «ВАЗ-2112» нарушил правила расположения на проезжей части дороги и врезался в «КамАЗ-65117».

- Все , кто был в легковушке, с травмами попали в больницу. Это водитель 36 лет, пассажир 37 лет и 9-летний мальчик. Ребенок был пристегнут. Сейчас полицейские еще выясняют обстоятельства происшествия, - прокомментировали в УГИБДД.

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