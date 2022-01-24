Экипажи ГИБДД переведены на усиленный режим из-за мощного снегопада в Ростовской области

Пешеходам рекомендуют использовать световозвращающие элементы на одежде Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за продолжающегося с выходных снегопада в понедельник, 24 января, осложнена ситуация на дорогах Ростовской области. Сотрудники строевых подразделений ГИБДД переведены на усиленный вариант несения службы. Об этом радио "КП - Ростов-на-Дону" рассказал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции по региону Александр Мухин.

- Собственников автомобильных дорог обязали расчистить от снега улично-дорожную сеть, - уточнили в Госавтоинспекции. - Призываем водителей выбирать скорость в соответствии с погодными условиями, которая позволит обеспечить постоянный контроль над дорожной обстановкой. Увеличить дистанцию и боковой интервал с другими транспортными средствами. Не совершать маневров, не убедившись в их безопасности, снижать скорость, приближаясь к пешеходному переходу, не создавать помех автомобилям коммунальных и экстренных служб. Также водителям напомнили парковать автомобили, не блокируя въезды и выезды.

А пешеходам настоятельно рекомендовали использовать световозвращающие элементы и быть предельно внимательными на дороге, особенно в темное время суток. Прежде чем перейти дорогу, убедиться в своей безопасности. А при переходе с ребенком, крепко держать его за руку. Если строго соблюдать правила дорожного движения и водителям, и пешеходам, снегопад можно пережить безопасно, без ДТП.

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