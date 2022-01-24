В Ростовской области привили около 90% работников промышленных предприятий

Люди могут пройти процедуру без очередей в любой удобный момент. Фото: сайт правительства РО.

В Ростовской области на предприятиях промышленного и топливноэнергетического комплекса привили уже около 90% сотрудников. Эти данные озвучил первый замглавы регионального Минпромэнерго Вячеслав Тимченко. Цитирует чиновника сайт донского правительства.

- Работа в этом направлении продолжается. Многие из работников прошли ревакцинацию. Всего на сегодняшний день вакцину получили более 108 тысяч донских промышленников и энергетиков. Лидерами по иммунизации остаются «Атоммаш», НЭВЗ, Ростовская АЭС и «Россети», - рассказал Вячеслав Тимченко.

Большинство крупных организаций сейчас прививают сотрудников в своих медкабинетах. Так люди могут пройти процедуру без очередей и затрат по времени в любой удобный для них момент, добавил Вячеслав Тимченко.

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