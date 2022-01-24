Ростовских водителей попросили оставить автомобили дома и поехать на общественном транспорте

Водителям посоветовали пересесть на автобусы, троллейбусы и трамваи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автомобилистов в Ростове-на-Дону попросили не выезжать на личных автомобилях, а оставить их дома и воспользоваться общественным транспортом. Такую рекомендацию озвучил в интервью радио «КП — Ростов-на-Дону» заместитель главы администрации города по ЖКХ Алексей Пикалов.

- Погодные условия в Ростове-на-Дону со вчерашнего дня ухудшились. В настоящее время объем осадков в виде снега уже достиг 6 миллиметров. По анализу синоптиков выпадение снега продолжится в течение ночи и дня последующего, - сообщил замглавы. - Поэтому собственников транспортных средств попрошу воздержаться от поездок по городу, поскольку припаркованные машины мешают уборке снега.

Также Алексей Пикалов добавил, что в уборке снега на улицах города задействовано около 200 единиц специализированной техники.

- В дневное время снег, в основном, сгребают и обрабатывают дороги реагентами. И, начиная с 21 часа, когда машин на улицах станет гораздо меньше, приступим к вывозу снежных масс. Работа будет продолжена всю ночь и до дальнейшей ликвидации, - уточнил Пикалов.

На расчистку пешеходных зон привлекли 2150 дворников, управляющие компании и ТСЖ.

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