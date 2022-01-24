Жители Левенцовки почти час не могли выехать из микрорайона из-за снегопада

Ростовчане из-за снегопада попали в пробки Фото: Евгения ГУСЕВА

В донской столице понедельник, 24 января, начался с сильного снегопада. Как водится, в час пик город превратился в одну сплошную пробку.

Так, по словам ростовчан, до офисов в центре донской столицы они добирались около двух часов. Не сладко пришлось и жителям микрорайона Левенцовский. По словам ростовчанки, сегодня в густонаселенном спальном районе был настоящий коллапс.

- Такое ощущение, что улицы вообще не чистили. Снега намело по колено. На дорогах во дворах вообще катастрофа, - рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» жительница многоэтажки, расположенной на перекрестке Еременко и Жукова, Наталья Владимирова.

Как итог - огромная пробка во всем микрорайоне. Наталья говорит, что люди минут сорок выезжали с Левенцовки .

По ее словам, ситуация усугубилась практически полным отсутствием общественного транспорта.

- На остановках с утра были толпы людей. А автобусы просто не ходил. Я минут 20-30 стояла на остановке на Еременко-Жукова. Не увидела за этот отрезок времени ни 67-ого автобуса, ни 85а, ни 71-ого, ни 26. Еле уехала на автобусе, курсирующем по 55-ому маршруту, - пожаловалась женщина.

«Комсомольская правда- Ростов» попросила городскую администрацию прокомментировать обращение читательницы. Как только предоставят официальный ответ, редакция опубликует его на сайте.

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