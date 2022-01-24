Глава донского Минстроя Сергей Куц ушел в отставку

Сергей Куц занимал пост в министерстве строительства с июля 2018 года. Фото: сайт правительства РО.

В Ростовской области Сергей Куц покинул пост министра строительства, архитектуры и территориального развития. Чиновник уволился по собственному желанию. Сегодня, 24 января, отставку утвердил губернатор Василий Голубев. Информацию об этом разместили на сайте донского правительства.

- До назначения нового руководителя обязанности главы ведомства будет исполнять заместитель министра Сергей Вифлянцев, - говорится в сообщении.

Сергей Куц возглавлял Минстрой региона с июля 2018 года. До этого в течение 10 лет был управленцем в филиале управления заказчика капстроительства Минобороны России, а еще раньше занимал руководящие посты в строительных организациях.

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