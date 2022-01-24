В Ростовской области не выявили роста цен на ПЦР-исследования

Всего на Дону сейчас ПРЦ-исследования проводят 28 лабораторий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области информация об увеличении стоимости ПЦР-тестов не подтвердилась. С начала 2022 года цены не меняли, а в сентябре-декабре 2021 за исследования брали на 9 - 44% меньше. Об этом сегодня, 24 января, заявил руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по региону Вадим Корнеев.

- Во время мониторинга с начала текущего года роста не установлено. На 21 января самая низкая цена на ПЦР-исследования составляет 1100 рублей, а самая высокая - 2000 рублей, это анализы без каких-либо дополнительных услуг, таких как выезд на дом доставка результата, перевод на иностранный язык, срочность, - рассказал Вадим Корнеев.

Руководитель донского УФАС отметил, что на стоимость тестов влияют цены в государственных и муниципальных лабораториях. Именно на эти организации ориентируются частные учреждения. Когда исследования проводятся самостоятельно, цены ниже, но если требуется помощь другой лаборатории траты повышаются.

Всего на Дону сейчас ПРЦ-исследования проводят 28 лабораторий, 13 из которых - частные, их доля составляет 46% от общего количества подобных организаций.

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