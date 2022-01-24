Внутрипоселковый водопровод в хуторе Ростовской области реконструируют за 49,4 миллиона рублей

В донском поселке реконструируют водопровод Фото: Артем ЛЕНЦ

В одном из хуторов Ростовской области принято решение произвести реконструкцию внутрипоселкового водопровода. На эти нужды планируется потратить более 39,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Советского района Ростовской области. Все желающие могут подать свои заявки на участие до 31 января. Затем конкурсная комиссия определит победителя и ему необходимо будет выполнить работы по реконструкции внутрипоселкового водопровода в хуторе Парамонов Советского района.

Источник финансирования в документации указан не был. Но проведение работ необходимо уложить в период с апреля по ноябрь включительно.

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Источник финансирования не был указан в документации.