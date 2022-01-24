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Общество24 января 2022 11:56

Внутрипоселковый водопровод в хуторе Ростовской области реконструируют за 49,4 миллиона рублей

Работы будут идти с апреля по ноябрь
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В донском поселке реконструируют водопровод

В донском поселке реконструируют водопровод

Фото: Артем ЛЕНЦ

В одном из хуторов Ростовской области принято решение произвести реконструкцию внутрипоселкового водопровода. На эти нужды планируется потратить более 39,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Советского района Ростовской области. Все желающие могут подать свои заявки на участие до 31 января. Затем конкурсная комиссия определит победителя и ему необходимо будет выполнить работы по реконструкции внутрипоселкового водопровода в хуторе Парамонов Советского района.

Источник финансирования в документации указан не был. Но проведение работ необходимо уложить в период с апреля по ноябрь включительно.

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Ремонт водопровода в поселке Советского района будет стоить более 60 миллионов рублей.

Источник финансирования не был указан в документации.