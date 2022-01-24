В Ростовской области доля ревакцинированных от коронавируса достигла 40%

Уже в феврале уровень ревакцинации должен достигнуть планки в 50% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области ревакцинацию прошли уже 328 817 жителей региона - около 40% от общего числа подлежащих повторной иммунизации. Эти цифры озвучил сегодня глава донского Минздрава Юрий Кобзев на оперштабе, который провел губернатор Василий Голубев.

Вакцины сейчас достаточно, запас составляет 586 тысяч комплектов доз. Первый этап прививочной кампании уже прошли более 1,993 млн человек, полностью привились 1,647 млн человек.

В ответ на отчет министра губернатор подчеркнул, что сейчас из-за распространения омикрона нужно увеличить динамику прививочной кампании и особое внимание уделить ревакцинации.

- Прощу взять вопрос ревакцинации на отдельное сопровождение. Уже в феврале повторные прививки должны получить не менее 50%. Речь идет о тех людях, которые вакцинировались 6-7 месяцев назад, - сказал Василий Голубев.

Отдельно глава региона поручил активизировать работу «Службы-122». Цель сервиса - оперативно реагировать на обращения жителей области, в том числе по вопросам лечения и вакцинации от коронавируса.

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