В Ростовской области поймали молодого закладчика наркотиков

В Ростовской области поймали закладчика наркотиков
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Азовском районе Ростовской области полиция задержала молодого человека с полным карманами наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Правоохранители остановили 23-летнего местного жителя. При обыске у него нашли три пакета с веществом растительного происхождения внутри общей массой 128,6 граммов. Молодой человек сказал, что вещество он распространяет путем тайников-закладок.
Полиция выяснила, что некоторые закладки он уже успел сделать. Это были три гипсовых слепка, с аналогичным содержимым массой 2,6 граммов. Парень сообщил оперативникам, где спрятал наркотики, а затем все они были обнаружены.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в тексте сообщения.
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