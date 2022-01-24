В Ростовской области поймали молодого закладчика наркотиков

В Ростовской области поймали закладчика наркотиков Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Азовском районе Ростовской области полиция задержала молодого человека с полным карманами наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Правоохранители остановили 23-летнего местного жителя. При обыске у него нашли три пакета с веществом растительного происхождения внутри общей массой 128,6 граммов. Молодой человек сказал, что вещество он распространяет путем тайников-закладок.

Полиция выяснила, что некоторые закладки он уже успел сделать. Это были три гипсовых слепка, с аналогичным содержимым массой 2,6 граммов. Парень сообщил оперативникам, где спрятал наркотики, а затем все они были обнаружены.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в тексте сообщения.

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Пришлось возбудить уголовное дело.