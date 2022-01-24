В Шахтах пожилая женщина попала под колеса иномарки

Детали происшествия сейчас уточняют полицейские Фото: Сергей ГАПОН

Сегодня, 24 января, в Шахтах на Комиссаровской 40-летний водитель Land Rover сбил пожилую женщину 70 лет. Пострадавшая выжила, но получила травмы. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

В ведомстве уточнили, что несчастный случай произошел в первой половине дня, около 9.35. Детали происшествия пока не уточняют, потому что полицейские еще проводят проверку.

Ранее подобное ДТП произошло в Ростове. На улице 40 лет Победы водитель «КамАЗа» не заметил на переходе женщину 69 лет. Ростовчанка умерла на месте до приезда скорой помощи.

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