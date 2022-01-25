Крупные игроки ростовского ипотечного рынка заключили соглашение на 100 миллиардов рублей

Фото: пресс-служба Абсолют Банка

ДОМ.РФ и Абсолют Банк – два крупных игрока ипотечного рынка как в целом по стране, так и в Ростове-на-Дону, – договорились о выпуске ипотечных облигаций в объеме до 100 млрд рублей.

Меморандум о сотрудничестве подписали заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко и председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова.

Документ предусматривает сотрудничество по секьюритизации ипотечного портфеля Абсолют Банка в ближайшие три года. Стороны также нацелены на совместную работу по стандартизации и цифровизации рынка ипотечного кредитования и развитию рынка ипотечных облигаций.

Дебютная сделка по секьюритизации ипотечных кредитов Абсолют Банка по стандартам ДОМ.РФ была реализована в декабре 2021 года. Объем выпуска ипотечных облигаций ДОМ.РФ составил 10 млрд рублей, а ставка купона – 7,8% годовых.

- Абсолют Банк является важным участником рынка ипотечного кредитования и обладает большим опытом ипотечной секьюритизации. Мы приветствуем принятое банком стратегическое решение о дальнейшем развитии секьюритизации ипотеки на платформе ДОМ.РФ и планируем продолжать совместную работу на рынке ИЦБ, - прокомментировал соглашение управляющий директор ДОМ.РФ Александр Гарифулин.

В свою очередь, председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова отметила, что подписание меморандума о сотрудничестве является еще одним шагом по развитию стратегического сотрудничества с ДОМ.РФ.

- Мы закрыли первую сделку с ДОМ.РФ в декабре 2021-го года и планируем продолжить реализацию таких сделок в дальнейшем. Ипотечные облигации, выпускаемые в рамках программы ДОМ.РФ, дополнят линейку финансовых инструментов, уже используемых банком», - прокомментировала Татьяна Ушкова.