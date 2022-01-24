В Калмыкии продлили срок действия ковидных ограничений

В Калмыкии продлили срок действия антиковидных ограничений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калмыкии продлили период действия антиковидных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики. Такое решение принял региональный оперштаб. Теперь противокоронавирусные ограничения будут действовать до 27 марта.

Напомним, что всем местным жителям необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, режим самоизоляции следует соблюдать гражданам возрастной категории 60+.

В регионе запрещены массовые мероприятия. Но местные жители жители могут посещать спектакли и концерты, только при заполняемости зала максимум на 70% от общей вместимости закрытого помещения. Для прохода в зал горожанам потребуется предъявить QR-код.

Он также будет необходим посетителям церемоний торжественной регистрации брака, библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, а также организаций, осуществляющих:

- творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений;

- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (общественное питание),

- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;

- физкультурно-оздоровительную деятельность;

- деятельность по организации конференций и выставок;

- деятельность по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты;

- розничную торговлю непродовольственными товарами в объектах с площадью свыше 100 кв.м. (кроме аптек, автозаправочных станций);

- деятельность по предоставлению мест для временного проживания.

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