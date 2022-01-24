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Происшествия24 января 2022 14:02

Телефонный мошенник ограбил элистинского пенсионера

Подозреваемым в преступлении стал 46-летний таганрожец
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Житель Ростовской области обчистил калмыцкого пенсионера

Житель Ростовской области обчистил калмыцкого пенсионера

Фото: Артем ЛЕНЦ

В Калмыкии полиция задержала телефонного мошенника, ограбившего пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД республики.

В июне в элистинский отдел полиции обратился местный пожилой таксист и сообщил, когда он приехал к очереднопу потенциальному пассажиру и позвонил клиенту, тот попросил его перевести ему на счет телефона 15,5 тысяч рублей. Злоумышленник объяснил это тем, что ему необходимо оплатить интернет и деньги он берет в долг. Но как позже стало понятно, долг он возвращать не собирался. Доверчивый пенсионер положил ему на счет указанную сумму, но клиент к нему так и не вышел.

Полиции удалось разыскать злоумышленника. Им оказался 46-летний житель Таганрога, которого задержали в Ростовской области. Мужчина отрицать свою вину не стал и рассказал, что он действительно заказал такси и попросил водителя перевести ему деньги, а затем отключил телефон и потратил деньги на личные нужды.

- По данному факту органами следствия полиции возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, - говорится в тексте сообщения.

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Полиция занимается поисками злоумышленника.