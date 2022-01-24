В Ростове на заводе «Моряк» выгорел земснаряд, полыхало 100 кв. метров

На месте происшествия задействовали 81 человека и 27 единиц техники. Фото: пресс-служба МЧС по РО.

В Ростове на 1-ой Луговой в 17 часов ликвидировали открытое горение на полыхающем земснаряде (техническое судно). Огнем было охвачено 100 кв. метров, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

- Информация о ЧП на территории судостроительного завода «Моряк» поступила в 15.14. В 16.46 пламя локализовали, в 17 часов ликвидировали открытое горение. Пострадавших при пожаре нет. Однако было эвакуировано 30 человек, - рассказали в ведомстве.

Как уточнили спасатели, судно пришвартовали в отдалении от других, поэтому угрозы распространения огня не было. На месте происшествия задействовали 81 человека и 27 единиц техники, в том числе от МЧС 66 специалистов и 21 спецмашину. Привлекли к работе также 2 звена газодымозащитной службы.

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