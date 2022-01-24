Ростовский врач рассказала, как метеозависимым людям пережить снегопады и изменения погоды

Без тонометра в такой день метеочувствительным людям не обойтись Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Как метеочувствительным людям легче пережить снегопады и другие зимние изменения погоды, рассказала ростовский терапевт и диетолог Наталья Хоронько в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону».

- Люди, которые имеют метеозависимость, обязательно в такие дни должны обращать внимание на показатели своего артериального давления, на частоту сердечного ритма, обязательно измерять давление и принимать при необходимости препараты с учетом базисной гипотензивной терапии, если она ранее была прописана врачом, - объясняет доктор.

Как объясняет Наталья Хоронько, все непростое время человеку необходимо отслеживать свое самочувствие. И обязательно ограничивать в такие дни употребление чрезмерно соленой пищи, чтобы не спровоцировать появление гипертонического криза, а также не выполнять непривычную для себя физическую нагрузку, сохранять эмоциональную стабильность, не поддаваться стрессовые ситуации.

- То есть это то время, когда нужно поберечься больше, чем обычно — и эмоционально, и физически. И в том числе держать под контролем показатели своего артериального давления, - напоминает врач.

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