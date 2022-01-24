Сейчас мама и малыши чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Фото: сайт правительства РО.

Первая в 2022 году тройня появилась на свет в перинатальном центре Ростовской области, сообщат сайт донского правительства.

Счастливая мама - жительница Шахт. Женщина родила мальчика и двух девочек весом 2100, 1880 и 1805 граммов. Малышей назвали Радмир, Лиана и Ларина. Сейчас они чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Дома ребят ждут еще двое старших братьев.

За состоянием многодетной мамы в перинатальном центре наблюдали с первых дней, благодаря усилиям медиков беременность смогли продлить до 35 недель.

- Многоплодная беременность - всегда сложно, достаточно часто она может заканчиваться раньше срока. Профессионализм и внимание врачей помогли детям появиться на свет без осложнений, - подчеркнул министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове мама двоих детей неожиданно забеременела тройней

На УЗИ ростовчанка удивилась даже больше, чем когда увидела положительный тест на беременность. А муж решил - врачи что-то перепутали (подробности)

ЕСТЬ РАБОТА!

Редакция «КП - Ростов-на-Дону» ищет на работу журналиста (новостника).

Требования: грамотность, опыт работы, отработка новостной повестки и поиск интересных тем.

Присылайте резюме на редакционный WhatsАpp: 8-909-409-00-00 или на почту редактора Olga.Gopalo@phkp.ru.

Что нужно делать, читайте здесь.